В Мурманской области в январе–сентябре 2022 года использовано 159,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что меньше, чем за данный период 2021 года, на 8,4%

Мурманскстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Мурманской области в январе-октябре 2022 года». В ежемесячной публикации приведены оперативные статистические данные по важнейшим показателям социально-экономического положения нашего региона.

Широко представлена информация по промышленному производству, внутренней торговле, ценам, финансовым результатам деятельности организаций, занятости и безработице, демографической ситуации в регионе.

В разделе «Инвестиции в нефинансовые активы» отчёта статистическое ведомство отмечает, что в Мурманской области в январе–сентябре 2022 года инвестиции в нефинансовые активы организаций (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) составили 154,8 млрд рублей, из них 99,98% пришлось на инвестиции в основной капитал.

В январе–сентябре 2022 года использовано 159,7 млрд рублей инвестиций в основной капитал, что меньше, чем в январе–сентябре 2021 года, на 8,4%.

Затраты организаций (без субъектов малого предпринимательства и объёма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) на приобретение основных фондов (средств), а также объектов незавершённого строительства, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, в январе–сентябре 2022 года составили 3070,1 млн рублей (в январе–сентябре 2021 года – 2344,6 млн. рублей).