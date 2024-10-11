В Мурманской области вакцинацию против гриппа прошли более 118 тысяч жителей

9 октября при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир в социальных сетях, посвящённый вопросам вакцинации против сезонного гриппа. На вопросы жителей ответили Марина Ермакова, заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области и главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Мурманской области Вячеслав Ванюков.

«На сегодняшний день заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями находится на сезонном уровне. Небольшой рост заболеваемости был зафиксирован в сентябре, что было связано с формированием детских коллективов после отпускного периода. Сейчас ситуация выровнялась. Мониторинг проводится еженедельно на основе данных медорганизаций о количестве зарегистрированных случае ОРВИ. Систематизируем, сравниваем с предыдущей неделей и с эпидемическими порогами заболеваемости. На сегодняшний день эпидемиологический порог по ОРВИ не превышен, заболеваемость гриппом не выявлена», - отметила заместитель руководителя регионального Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Марина Ермакова.

На данный момент вакцинацию против гриппа прошли более 118 тысяч жителей региона или около 19% от населения региона.

«Грипп – это инфекционное вирусное заболевание, прежде всего опасное своими осложнениями и способное привести к летальным последствиям. Особенно в группе риска: дети до 7 лет, взрослые старше 65 лет, люди с хроническими заболеваниями. Для формирования коллективного иммунитета в эпидсезоне необходимо привить 60% взрослого и 75% детского населения. Всего планируется вакцинировать около 380 тысяч северян», – подчеркнул главный внештатный инфекционист Мурманской области Вячеслав Ванюков.

Сезон вакцинации приходится на сентябрь–ноябрь, пик заболеваемости гриппом – на январь, февраль. Прививку необходимо делать заранее, чтобы перед пиком заболеваемости сформировался иммунитет против гриппа, защищающий организм в течение 6-12 месяцев.

Вакцинация против сезонного гриппа проводится в поликлиниках. Также в этом году организована вакцинация против сезонного гриппа в пунктах витаминизации. По заявке от организаций выездные бригады могут провести вакцинацию желающих сотрудников (от 15 человек) на рабочем месте.

Видеозапись прямого эфира доступна в социальных сетях правительства Мурманской области по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/