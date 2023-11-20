В Мурманской области вакцинацию против гриппа прошли порядка 245 тысяч жителей

17 ноября при поддержке Центра управления регионом состоялся прямой эфир в социальных сетях, в ходе которого заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев ответил на вопросы о вакцинации против сезонного гриппа, профосмотрах и диспансеризации.

«Грипп – это инфекционное вирусное заболевание, которое может привести к тяжёлым осложнениям: воспалению легких, бронхов, сердечной мышцы, отитам, менингитам, вирусным пневмониям. Вакцинация снижает риск развития заболевания. В настоящий момент привиты порядка 245 тысяч жителей области. Для контроля над инфекцией в регионе нужно привить не менее 385 тысяч жителей, из них более 92 тысяч детей», – отметил Дмитрий Панычев.

Сезон вакцинации приходится на сентябрь–ноябрь, пик заболеваемости гриппом – на январь–февраль. Прививку надо делать заранее, чтобы перед пиком заболеваемости сформировать иммунитет, который вырабатывается в течение 10-14 дней, в некоторых случаях до трёх недель.

Вакцинация против сезонного гриппа проводится в поликлиниках. В Мурманске прививку можно сделать в выездных прививочных пунктах, которые работают в выходные дни в двух крупных торговых центрах — Мурманск Молле и Плазме.

Ещё один блок вопросов касался профосмотров и диспанцсеризации.

«Профосмотры и диспансеризация – это возможность проверить своё здоровье, выявить заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение. В настоящее время профосмотры и диспансеризацию прошли более 283 тысяч жителей. При проведении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров впервые было выявлено более 21,7 тысячи заболеваний. В том числе из таких основных групп как: болезни системы кровообращения – более 2,3 тысячи и болезни органов пищеварения – более 1,8 тысячи», – подчеркнул Дмитрий Панычев.

Записаться на диспансеризацию можно с использованием дистанционных сервисов – на региональном портале «Полармед» и через портал «Госуслуги». А также по телефону единого колл-центра 8(8152) 56-81-80 и в поликлинике по месту прикрепления. Для удобства жителей профилактические медицинские осмотры можно пройти в вечерние часы и в субботу.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, запись прямого эфира доступна в социальных сетях правительства Мурманской области по ссылке.

Фото: https://gov-murman.ru