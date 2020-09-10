В Мурманской области валовой надой молока сократился на 7,5%

Региональное Министерство экономического развития разместило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь–июль 2020 года. Как сообщает ведомство, в Мурманской области объём продукции сельского хозяйства в январе-июле 2020 года составил 1 млрд рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 96,6%.

Рост объёма производства сельскохозяйственной продукции, в большей степени, произошёл за счёт увеличения выпуска куриных яиц в 2,6 раза, что связано с пополнением поголовья птицы, производство скота и птицы на убой в живом весе выросло незначительно (0,7%). При этом валовой надой молока сократился на 7,5% в связи сокращением поголовья коров на 6,2%.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-июль 2020 года из федерального и областного бюджета составила 226,2 млн рублей, что выше аналогичного периода прошлого года в 1,5 раза.