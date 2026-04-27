В Мурманской области ведётся большая работа по подготовке к празднованию 81-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне

Всего в рамках празднования запланировано множество мероприятий – от памятно-мемориальных акций и выставок до спортивных состязаний, культурных фестивалей и патриотических проектов. Ожидается, что в них примут участие свыше 170 тысяч жителей и гостей Кольского Заполярья. О ключевых событиях в рамках оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Основная тема сегодняшнего оперативного совещания – празднование 81-й годовщины Великой Победы. День Победы – священный символ мужества, единства и памяти для всех поколений россиян. Одними из ключевых событий традиционно станут памятные мероприятия в Долине Славы, которые пройдут 3 мая. И, конечно, традиционно 9 Мая состоятся военные парады в городе-герое Мурманске, столице Северного флота – Североморске и в городе трудовой доблести и славы – Кандалакше. Отдельно хочу отметить, что мы уделяем особое внимание нашим ветеранам и приравненным к ним категориям северян. Для них предусмотрены единовременные выплаты, помощь с ремонтом и иные меры поддержки. В этом году в знак глубокого уважения к детям войны, мы увеличили единовременную выплату ко Дню Победы до 5 тысяч рублей. Наша задача на регулярной основе окружать их заботой и вниманием», – отметил губернатор.

В каждом муниципалитете будут реализованы федеральные и региональные акции: «Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы», «Письмо ветерану».

«Важнейшая наша задача – вовлечение молодёжи в сохранение исторической памяти. В образовательных организациях проходят сотни патриотических мероприятий, открываются новые «Парты Героя» и муралы, посвящённые подвигам земляков. Школьные музеи и театры готовят выставки, спектакли, исследовательские проекты, чтобы молодое поколение не только знало историю, но и чувствовало свою причастность к ней», – сказал Андрей Чибис.

Первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко принял участие в обсуждении этого вопроса в режиме видеоконференцсвязи.

- Регион вместе со всей страной готовится встретить этот священный для всех нас праздник, - отметил Владимир Мищенко. – Традиционно в Мурманской области проводится большое количество мероприятий, приуроченных к Дню Победы. Мы отдаём дань памяти великому подвигу наших отцов и дедов, которые ценой невероятных жертв отстояли свободу и независимость Родины. Память о Великой Отечественной войне — это фундамент национальной идентичности, основа патриотизма и уважения к истории страны. Необходимо отметить, что в Заполярье работа по увековечиванию памяти героев войны ведётся системно и круглогодично. Депутаты регионального парламента принимают в ней активное участие по самым различным направлениям. Так, парламентарии проводят «Уроки мужества», встречи с ветеранами, активистами молодёжных организаций, организуют или участвуют в различных патриотических акциях и мероприятиях. Сегодня, когда предпринимаются попытки переписать историю, принизить роль нашей страны в победе над нацизмом, проведение таких мероприятий приобретает особое значение. Мы обязаны защитить историческую правду, не дать забыть о цене, заплаченной за мир, и воспитать у молодёжи чувство гордости за свою страну.

С подробными докладами о программе предстоящих мероприятий выступили заместитель губернатора Мурманской области Анна Головина, председатель Комитета молодежной политики Мурманской области Мария Чернышева и глава города Мурманска Иван Лебедев.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, узнать обо всех памятных мероприятиях можно на портале «Наш Север».