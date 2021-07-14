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Мурманская область. Арктика (16+)14.07.21 16:30

В Мурманской области ведётся ежегодный анализ развития ситуации по болезни диких популяций сёмги

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с врио руководителя Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области Константином Суворовым. Обсуждался вопрос, связанный с болезнью диких популяций сёмги, которая на протяжении последних пяти лет вызывает гибель рыбы Кольского края.

«Тема является, безусловно, важной и острой. Необходимо понимать потенциальные риски, связанные с болезнью рыбы в наших водоёмах, и то, как можно минимизировать последствия, чтобы не повторилась история, которая была несколько лет назад. Требуются чёткий и внимательный мониторинг и оценка», – отметил Андрей Чибис.

По словам Константина Суворова, в настоящее время в регионе всё-таки зарегистрирована больная рыба – дикий лосось в реке Кола. Для детального анализа ситуации сотрудники управления уже отправили пробы биоматериала заражённой рыбы в ведущие научные учреждения и лаборатории России. Специалисты проведут ряд комплексных лабораторно-диагностических исследований и дифференциальную диагностику заразных болезней лососевых пород, выращиваемых в рыбоводных предприятиях аквакультуры Мурманской области.

Кроме того, в регионе ежегодно проводятся контроль клинического состояния и количества заходящей на нерест рыбы, статистический учёт условий среды обитания (воды и грунта рек), сбор и уничтожение погибших экземпляров, пробная лечебная терапия больной рыбы с применением различных препаратов и другие мероприятия.

Константин Суворов также добавил, что для контроля ситуации регулярно проводятся заседания специальной рабочей группы при региональном комитете по ветеринарии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ихтиопатологами региональной ветеринарной службы в 2015 году установлен предварительный диагноз заразной болезни производителей дикой сёмги – ульцеративный дермальный некроз (УДН). В последующие годы диагноз УДН был подтверждён Норвежским национальным ветеринарным институтом и Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко Российской академии наук.

Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются, и происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния (белые пятна). Ослабленная рыба не проявляет активности и погибает. Это заболевание для человека не опасно и поражает только дикую сёмгу.

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