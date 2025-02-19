В Мурманской области ведётся планомерная и систематическая работа по упорядочению и учёту объектов государственной собственности

Депутаты Мурманской областной Думы рассмотрели вопросы передачи объектов имущества в государственную и муниципальную собственность. В повестке комитета по природопользованию, экологии, рыбохозяйственному и агропромышленному комплексу 18 февраля значились вопросы об утверждении перечней недвижимого имущества, передаваемого в государственную и муниципальную собственность.

Необходимость обеспечения эффективного использования имущества Мурманской области подчеркнула заместитель председателя профильного комитета Думы Любовь Черепанова:

- Органы исполнительной власти Мурманской области обеспечивают постоянный контроль за использованием областной собственности и ведут важную работу по оптимизации структуры собственности.

Из региональной в федеральную собственность решено передать объект недвижимого имущества Комплекс спецбазы в г.п. Мурмаши, как имущество, необходимое для обеспечения стратегических интересов Российской Федерации в области обороны и безопасности государства.

В собственность муниципальных образований из региональной передаётся земельный участок в Кандалакше и помещения, находящиеся в оперативном управлении ГОБУЗ «Печенгская центральная районная больница».

В собственность г. Мурманска предлагается с областного уровня передать три квартиры в доме по улице Академика Павлова. Передаваемые объекты недвижимого имущества планируется использовать в целях предоставления жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области».

По итогам рассмотрения депутаты решили рекомендовать областной Думе утвердить перечни недвижимого имущества, предлагаемого к передаче.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31854/