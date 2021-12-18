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Мурманская область. Арктика (16+)18.12.21 14:00

В Мурманской области ведется подготовка к дорожным ремонтам 2022 года

Вчера под руководством министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Артёма Гришина прошло заседание проектного комитета по реализации на территории национального проекта «Безопасные качественные дороги».  В работе приняли участие представители заказчиков ремонтных работ: администраций города Мурманска, города Колы и «Мурманскавтодора», а также ГИБДД и Мурманской областной Думы.

Участники обсудили контрактацию объектов на 2022 год, мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения на региональных и автомобильных дорогах агломерации «Мурманская», а также завершение обязательных процедур на текущий год.

На сегодня завершены работы на всех дорогах, запланированных к ремонту в рамках нацпроекта текущего года. Один объект – мостовой переход через реку Мартимьявр на трассе Кола-Серебрянские ГЭС – будет завершен в 2022 году, контракт предусматривает работы на 2 года.

До конца года будут завершены работы по устройству на автоподъезде к Апатитам автоматического пункта весового и габаритного контроля, перед Новым годом объект будет сдан.

Ведется подготовка к заключению контрактов на 2022 год. Для того, чтобы подрядчики могли приступить к работам как можно раньше при наступлении хорошей погоды, уже сейчас разрабатывается документация для проведения конкурсных процедур. Так, до конца года ожидается старт конкурсов на заключение контрактов на ремонт 25 объектов в Мурманске.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, 9 объектов из плана на 2022 год уже отремонтированы. На оплату этих работ будут направлены средства дополнительного финансирования, которые выделило правительство России Мурманской области за перевыполнение плана нацпроекта.

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