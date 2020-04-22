В Мурманской области ведётся работа по модернизации системы теплоснабжения. О необходимости поэтапного обновления инженерной инфраструктуры в муниципалитетах области шла речь в ходе рабочей поездки губернатора Андрея Чибиса в город Североморск.

В столице Северного флота глава региона посетил котельную №2 филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть», где обсудил с новым руководителем теплоснабжающей организации Валентином Горобцовым проблемные вопросы и план предстоящих работ в межотопительный период.

«В апреле в Североморске было несколько аварийных ситуаций. Сети 1976 года, безусловно, требуют капитального ремонта. В этом году мы точно начнем работу по замене теплосетей. Столица Северного флота – один из важнейших городов нашей области и, конечно, мы окажем финансовую поддержку», – отметил губернатор.

Котельные филиала АО «МЭС» «Североморская теплосеть» обеспечивают теплоснабжением и горячей водой жилые дома, объекты производственного, коммунального, социально-бытового назначения, здравоохранения и образования, а также объекты Министерства обороны в Североморске, Сафоново, Щукозере, Североморске-3 и в районе Росляково города Мурманска.

На обновление сетей только в столице Северного флота, по предварительным подсчетам, требуется порядка 250 млн рублей.

Губернатор подчеркнул, главная задача – обеспечить бесперебойную работу теплоснабжающих организаций во всех муниципальных образованиях области. С этой целью сейчас разрабатывается проект модернизации системы теплоснабжения и изыскиваются дополнительные средства для ее поэтапного исполнения.

«Помимо задачи, связанной с уходом от мазутозависимости, нужно параллельно заниматься и городским хозяйством. Ведется работа по поиску дополнительных средств, в том числе из внебюджетных источников, чтобы активно запустить эту работу», – сказал Андрей Чибис, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.