В Мурманской области ведётся работа по сносу аварийных расселённых жилых домов

Не все муниципалитеты располагают достаточными средствами, чтобы организовать снос аварийных домов. Мероприятие это недешёвое, и часто при распределении бюджетных денег находятся более острые проблемы. Тем не менее, пустующие разваливающиеся дома не только портят облик населённых пунктов, но и представляют опасность, поскольку являются неустойчивыми пустующими конструкциями.

В Мурманской области разработана госпрограмма «Обеспечение комфортной среды проживания для населения региона». Одним из её пунктов является снос аварийных расселённых жилых домов.

Муниципалитеты Мурманской области приглашают стать участниками этой программы. До 20 мая открыт приём заявок, по результатам которого конкурсная комиссия определит города и районы, которым будут перечислены субсидии на софинансирование работ по сносу аварийных домов.

Как сообщает региональное Министерство строительства, приём заявок открыт. Документы следует подавать в Министерство строительства Мурманской области до 20 мая текущего года.