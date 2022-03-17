В Мурманской области ведётся работа по созданию централизованной сети МФЦ

С 1 июля текущего года МФЦ Мурманской области должны заработать в новой управленческой структуре – это будет единое областное учреждение с филиальной сетью. Функции по предоставлению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», выполняемые в настоящее время муниципальными учреждениями, перейдут на региональный уровень. Переход к централизованной модели управления МФЦ осуществляется в соответствии с распоряжением правительства Мурманской области от 27.12.2021 № 305-РП.

Централизация сети МФЦ Мурманской области позволит применять единый стандарт качества обслуживания заявителей и унифицировать перечень оказываемых услуг, повысит эффективность управления, обеспечит реализацию принципа экстерриториальности предоставления госуслуг.

Как отмечают в Министерстве цифрового развития Мурманской области, перед министерством и органами местного самоуправления – учредителями муниципальных МФЦ стоит совместная задача в максимально сжатые сроки организовать работу по переходу муниципальных МФЦ на областной уровень. Проводимые мероприятия при этом не отразятся на качестве обслуживания населения.

За счёт перераспределения ассигнований увеличен объем субсидии региональному МФЦ на осуществление перехода к централизованной модели управления многофункциональными центрами. Соответствующие изменения внесены в государственную программу Мурманской области «Информационное общество» постановлением правительства Мурманской области от 15.03.2022 № 169-ПП