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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.25 10:15

В Мурманской области ведётся строительство девяти современных многоквартирных домов и жилого микрорайона в Коле

Развитие жилищного строительства в Мурманской области вчера обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Андрея Чибиса. Он отметил, что возведение современных жилых домов для северян – одно из приоритетных направлений работы регионального правительства.

«Сегодня в стройке находятся девять домов. По плану «На Севере – жить!» мы возводим семь многоквартирных домов на улицах Зеленая, Полярные Зори и Кирпичная в Мурманске, ещё один – в Заполярном. Также два дома в областном центре возводят частные застройщики на улицах Шевченко и Молодежном проезде», – сказал глава региона.

Всего с конца 2023 года сдано четыре МКД в Мурманске и Умбе. Кроме того, по итогам 2024 года Мурманская область выполнила план федерального проекта «Жильё» на 133%. Всего с 2019 года в комфортное жилье переселены около четырёх тысяч человек.

Губернатор подчеркнул, что благодаря привлечению крупных застройщиков, таких как ГК «Самолёт», ГК «GloraX» и ГК «TSD Group», в регионе возрождается масштабное жилищное строительство. Компании планируют построить современные жилые кварталы с развитой инфраструктурой.

«Это первые комплексные застройки в регионе со времён СССР. Арктическая ипотека, бесплатное предоставление земли, обеспечение инфраструктурой – всё это даёт нам понимание того, что даже в непростых сегодняшних условиях реализация проектов абсолютно возможна», – отметил Андрей Чибис.

Особое внимание, по словам губернатора, региональное правительство уделяет индивидуальному жилищному строительству. Так, по программе «Свой дом в Арктике» уже возведено 993 дома. Подробнее о развитии жилищного строительства в Мурманской области на оперативном совещании доложил профильный министр Алексей Грачиков.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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