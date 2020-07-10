В Мурманской области ведётся строительство восьми береговых рыбоперерабатывающих фабрик

В преддверии Дня рыбака в правительстве Мурманской области обсудили вопросы развития рыбохозяйственного комплекса, наращивания производственных мощностей и организации любительской добычи краба. В рабочей встрече, которую провёл губернатор Андрей Чибис, приняли участие представители порядка 50 рыбопромышленных предприятий.

В приветственном слове губернатор отметил, что сегодня рыбная отрасль Заполярья находится в хорошем состоянии и даёт уверенные показатели.

«В первую очередь поздравляю всех с наступающим профессиональным праздником и благодарю за нелегкий рыбацкий труд. Несмотря на действующие ограничительные меры, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, объем добываемых ресурсов в регионе вырос, ведется работа по обновлению флота. Мы вместе добились сохранения исторического принципа распределения квот на вылов трески и пикши и сейчас занимаемся вопросом любительской добычи краба, участки уже определены. Уверен, что осенью 2021 года всё заработает», – сказал губернатор.

За прошедшие шесть месяцев вылов предприятий Мурманской области составил около 340 тысяч тонн, что на пять тысяч тонн больше аналогичного показателя прошлого года. Компании активно наращивают производственные мощности. Так, нашими предприятиями на российских судостроительных заводах строится 13 рыбодобывающих судов, в планах начать возведение девяти краболовов. Кроме того, на территории субъекта ведётся строительство восьми береговых рыбоперерабатывающих фабрик.

Глава региона отдельно поблагодарил участников социального проекта «Наша рыба», который успешно стартовал в 2019 году, и сегодня северяне могут приобрести рыбу в 60 торговых точках области. В 2020 году в рамках проекта уже реализовано 14 тонн охлажденной и две тонны мороженой рыбы.

С учётом сложившейся ситуации по коронавирусу важным вопросом остаётся обеспечение бесперебойной работы отрасли, в частности, смены экипажей рыбопромысловых судов. Андрей Чибис сообщил, что подписал постановление об отмене обязательной 14-дневной самоизоляции для членов экипажей, прибывших из других регионов страны. Теперь им необходимо заранее сдать анализ на коронавирус и перед входом на судно иметь отрицательные результаты теста. При этом для экипажей, вернувшихся в регион после рейса из иностранных государств, правила сохраняются – соблюдение двухнедельной самоизоляции и тестирование на COVID-19, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.