В Мурманской области ведутся работы по реконструкции мостового перехода через реку Мартимъявр

В 2020 году на заседании правительства Мурманской области была одобрена программа приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения.

В апреле текущего года заключён контракт с подрядной организацией ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» на выполнение работ по реконструкции мостового перехода через реку Мартимъявр. Реконструкция ведется в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»

Автодорожный мост через ручей Мартимъявр располагается на 98 километре автодороги «Кола – Серебрянские ГЭС» (автодорога «Серебрянка»), относящейся к IV технической категории. Полная длина моста составляет 30,4 метра, ширина моста по свесам поперечин составляет 7,25 метра. Строительство моста выполнено в 1964 году Управлением строительства «Севгидрострой».

Поскольку установлены временные технические средства для организации дорожного движения в виде временного моста, по которому организован временный объезд, движение через реку не прекращается.

Окончание работ по реконструкции мостового сооружения запланировано на июнь 2022 года.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, общая техническая готовность объекта составляет 33%. Осуществлены земляные работы на подъездах путепровода на 80%, сооружение опор выполнено на 43%, выполнен ремонт пролетного строения на 25%.

В текущем режиме производится ремонт опор, водоотвода на подходах к путепроводу, устройство наружных сетей и дорожного покрытия.