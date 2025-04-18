В Мурманской области ветераны Великой Отечественной войны получат единовременные выплаты по 80 тысяч рублей к юбилею Победы

По поручению заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой в Мурманской области реализуется комплекс мер, направленных на поддержку 693 ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, приравненных к ним лиц и вдов участников войны, проживающих в регионе. Также предусмотрены меры поддержки для 18020 «Детей войны», родившихся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года.

К юбилею Победы единовременная выплата ветеранам увеличена до 80 тысяч рублей. «Дети войны» получат выплату в размере 1000 рублей. Поздравления для них будут организованы молодёжными организациями до 20 мая 2025 года.

Все ветераны, стоявшие в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильём. В 2025 году запланированы текущие ремонты для 17 ветеранов на сумму 5,86 млн рублей.

В рамках исполнения поручения Президента РФ 11 участникам войны присвоены почетные звания муниципальных образований. Установлены именные информационные таблички по месту жительства 12 ветеранов.

Ветераны ежегодно проходят диспансерное обследование и получают специализированную медицинскую помощь. В 2025 году 116 ветеранов получили бесплатные лекарства на сумму 5,5 млн рублей. 14 ветеранов обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение, 7 человек — техническими средствами реабилитации.

К работе с ветеранами привлечены 33 молодёжные и общественные организации. Основные направления их деятельности: организация досуга, проведение благотворительных акций, оказание социально-бытовых услуг на дому. Услуги долговременного ухода на дому получают 2 ветерана.

В 2025 году уже 37 ветеранов получили персональные поздравления Президента РФ и подарки от правительства Мурманской области.

Работа по улучшению условий жизни ветеранов находится на постоянном контроле правительства Мурманской области. Организовано межведомственное взаимодействие для оперативного решения проблемных вопросов.

«В Мурманской области мы делаем всё возможное, чтобы ветераны Великой Отечественной войны чувствовали нашу заботу и благодарность круглый год. К юбилею Победы каждый ветеран получит единовременную выплату в размере 80 тысяч рублей. Все ветераны, которые стояли в очереди на улучшение жилищных условий, обеспечены жильём, а также медицинской помощью и социальной поддержкой. Мы продолжаем работать над улучшением их условий жизни, ведь их подвиг навсегда останется в нашей памяти и сердцах», — отметил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.