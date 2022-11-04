В Мурманской области ветеринарный врач может заработать до 150 тысяч рублей

В Мурманской области сеть ветеринарных клиник ищет ветеринарного врача, которому предлагают платить до 150000₽. При этом средняя предлагаемая зарплата в сфере медицины в Мурманской области составляет порядка 58000₽.

Как сообщает hh.ru, работодатель отмечает, что подобную высокую зарплату сможет получить кандидат с высшим ветеринарным образованием и опытом работы с домашними питомцами. В вакансии также отмечено, что повышение квалификации приветствуется. Важные качества будущего ветеринарного врача – коммуникабельность и стремление к обучению.

Будущему сотруднику предстоит проводить хирургические, терапевтические приемы, работать анестезиологом, врачом стационара, врачом отделения интенсивной терапии, а также работать в программе автоматизации E-Note.

Работодатель отмечает, что центр оборудован всем необходимым современным ветеринарным оборудованием. Будущему сотруднику предоставляется возможность обучаться на семинарах в России и за рубежом, участвовать в различных конференциях. Среди условий также – интересная работа в команде профессионалов. Жильё и дорога сотрудникам с других регионов оплачивается.

Отметим, что спрос на специалистов медицинской сферы вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.