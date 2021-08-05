В Мурманской области ветеринары приступили к бесплатной стерилизации собак, пристраиваемых волонтёрами НКО

Для снижения численности собак без владельцев в населенных пунктах региона государственная ветеринарная служба Мурманской области с 1 августа начала предоставлять бесплатные услуги по стерилизации собак (особей женского пола) без владельцев, взятых с улицы для дальнейшего принятия в собственность или розыска новых хозяев.

В первую очередь услугой могут воспользоваться волонтёры некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность на территории Мурманской области по пристройству безнадзорных животных новым владельцам.

С момента задержания собаки на улице не должно пройти более 6 месяцев.

Для получения госуслуги необходимо обратиться в ближайшее структурное подразделение (городскую, районную ветеринарную станцию) Мурманской областной станции по борьбе с болезнями животных, оказывающее услуги по лечению животных. При себе в обязательном порядке необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и собаку, подлежащую стерилизации.

После оформления всех необходимых документов и проведения клинического осмотра собаки, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, заявителю будет назначен день и время проведения стерилизации предоставленной им собаки, а на собаку заведен ветеринарный паспорт. В случае, если заявитель хочет провести стерилизацию собаки в день первичного обращения, записаться на прием необходимо заранее. В назначенный день предоставленная заявителем собака будет стерилизована методом овариогистерэктомии, также ей будет имплантирован электронный микрочип. Данные об установленном микрочипе заносятся в информационную систему идентифицированных животных и в ветеринарный паспорт животного.

Послеоперационный уход за собакой осуществляет заявитель на основании выданных ветеринарным специалистом, проводившим стерилизацию, рекомендаций.

По истечении 10 дней со дня проведения операции по стерилизации заявитель обязан предоставить собаку для проведения клинического осмотра, снятия швов (при необходимости) и проведения вакцинации против бешенства.

В случае возникновения опасений за состояние здоровья собаки, прошедшей стерилизацию, предоставить животное для клинического осмотра и получения рекомендаций по дальнейшему послеоперационному уходу можно в любое другое время в рамках графика работы учреждения, вплоть до полного заживления послеоперационного шва.

Основания для отказа в предоставлении государственной услуги:

- непредоставление заявителем документа, удостоверяющего личность;

- наличие у животного, предоставленного заявителем, микрочипа, клейма или бирки, подтверждающих наличие хозяина;

- наличие у животного противопоказаний к оперативному вмешательству;

- несоответствие вида и пола животного;

- выполнение ГОБВУ «Мурманская областная станция по борьбе с болезнями животных» количественного показателя государственной услуги в текущем календарном году на 100 %.

Всего до конца 2021 года на безвозмездной основе планируется простерилизовать 100 собак (особей женского пола). В 2022 году – 200 собак, сообщает комитет по ветеринарии Мурманской области.