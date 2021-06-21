Президент России Владимир Путин 30 июня проведёт очередную «Прямую линию»С наступлением летнего периода северянам напоминают о правилах поведения при встрече с бурым медведем
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)21.06.21 11:15

В Мурманской области власти вынуждены ввести новые ограничения по сдерживанию распространения инфекции

В Мурманской области, как и во всей России, растёт количество заболевших COVID-19. О введении дополнительных мер по сдерживанию распространения инфекции объявил сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве губернатор Андрей Чибис.

«К сожалению, период пандемии не подходит к концу. По данным оперативного штаба, накануне в регионе зафиксировано около 100 новых случаев. Количество переболевших и привитых недостаточно, чтобы защитить жителей и сформировать коллективный иммунитет. Также далеко не все соблюдают меры предосторожности. По словам специалистов, новый штамм вируса значительно «помолодел» и все больше нашей молодёжи заболевает, причём многие в тяжёлой форме. Если раньше на развитие болезни уходило 7-10 дней, то теперь этот срок сократился вдвое. Учитывая динамику в других регионах, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы облегчить врачам работу и купировать распространение коронавируса, совместно с Роспотребнадзором мы приняли ряд новых мер. Эти ограничения вводятся до особого распоряжения. От всех нас зависит, насколько они будут долгими», – подчеркнул Андрей Чибис.

С 22 июня отменяется проведение всех массовых, культурных и иных мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Запрет касается деятельности различного рода учреждений культуры: театров, филармонии, домов культуры и так далее.

Спортивные, физкультурные мероприятия можно проводить без зрителей независимо от того, в закрытых помещениях они будут или на улице.

Кроме того, с 23 июня всем организациям независимо от формы собственности необходимо ограничить количество участников деловых мероприятий, проводимых в очной форме, в том числе рабочих совещаний и встреч, не более 30 человек.

С 22 июня работодателей региона просят воздержаться от направления работников в служебные командировки. Руководителям исполнительных органов государственной власти дано поручение обеспечить согласование командировок сотрудников с курирующими заместителями губернатора.

С 22 июня запрещается посещение третьими лицами организаций социального обслуживания населения со стационарным пребыванием получателей социальных услуг.

С 23 июня фуд-корты и фуд-плейсы в торгово-развлекательных центрах будут работать только в формате курьерской доставки, либо навынос, а заполняемость кафе и ресторанов может составлять до 50% посадочных мест. Разрешенный режим работы сохраняется до 23.00.

С 23 июня прекращается деятельность детских игровых комнат, расположенных в ТРЦ, кафе и ресторанах. Это касается и развлекательных центров для детей и подростков. С этого же дня необходимо ограничить наполняемость кинотеатров до 50%.

С 23 июня государственные и муниципальные учреждениям рекомендуется предоставлять услуги населению в электронном формате. Или по предварительной записи, чтобы избежать скопления посетителей. Режим работы необходимо установить с учётом необходимости дезинфекции помещений.

С 26 июня заселение в гостиницы, хостелы, гостевые дома, мини-гостиницы, базы отдыха и иные объекты туристической инфраструктуры Мурманской области будут осуществлять исключительно при наличии сертификата о полном курсе вакцинации, либо справки о наличии антител, либо документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три календарных дня до дня заселения.

Кроме того, всем работодателям рекомендуется предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день вакцинации и один день после вакцинации от ковида.

Соответствующее постановление будет подписано и опубликовано, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СПБУ «Арктическая» - везде, где нужно
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА: День российского парламентаризмаМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТМурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееНа выборах депутатов Госдумы больше шансов у кандидатов, предлагающих масштабные проекты на уровне региона или страны
-

Последние комментарии

павел
16.06.21 12:31
Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Простачок
11.06.21 21:01
Прочитав прямую и честную критику Бурака (Смирнова) Ю. Г., заместителя директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска", понял, что глубоко ошибался в своих оценках справедливой системы правосудия н
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
11.06.21 15:53
Здравствуйте, мурманчане и гости города-героя и некто под именем-псевдонимом "Простачок"! Позволю себе, практикующему учителю и большому специалисту в области педагогики, высказать свое мнение и мнени
Комментарий к новости:Мурманское отделение КПРФ подверглось административному преследованию за несанкционированный митинг 1 мая
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную возрос на 0,44%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 98 копеек, евро – почти на 71 копейку-PRO Энергетику (18+)В Мурманском филиале «Россети Северо-Запад» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Некоторым категориям россиян с середины 2021 года полагаются новые социальные выплаты
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика