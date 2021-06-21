В Мурманской области власти вынуждены ввести новые ограничения по сдерживанию распространения инфекции

В Мурманской области, как и во всей России, растёт количество заболевших COVID-19. О введении дополнительных мер по сдерживанию распространения инфекции объявил сегодня в ходе оперативного совещания в правительстве губернатор Андрей Чибис.

«К сожалению, период пандемии не подходит к концу. По данным оперативного штаба, накануне в регионе зафиксировано около 100 новых случаев. Количество переболевших и привитых недостаточно, чтобы защитить жителей и сформировать коллективный иммунитет. Также далеко не все соблюдают меры предосторожности. По словам специалистов, новый штамм вируса значительно «помолодел» и все больше нашей молодёжи заболевает, причём многие в тяжёлой форме. Если раньше на развитие болезни уходило 7-10 дней, то теперь этот срок сократился вдвое. Учитывая динамику в других регионах, Москве и Санкт-Петербурге, чтобы облегчить врачам работу и купировать распространение коронавируса, совместно с Роспотребнадзором мы приняли ряд новых мер. Эти ограничения вводятся до особого распоряжения. От всех нас зависит, насколько они будут долгими», – подчеркнул Андрей Чибис.

С 22 июня отменяется проведение всех массовых, культурных и иных мероприятий как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе. Запрет касается деятельности различного рода учреждений культуры: театров, филармонии, домов культуры и так далее.

Спортивные, физкультурные мероприятия можно проводить без зрителей независимо от того, в закрытых помещениях они будут или на улице.

Кроме того, с 23 июня всем организациям независимо от формы собственности необходимо ограничить количество участников деловых мероприятий, проводимых в очной форме, в том числе рабочих совещаний и встреч, не более 30 человек.

С 22 июня работодателей региона просят воздержаться от направления работников в служебные командировки. Руководителям исполнительных органов государственной власти дано поручение обеспечить согласование командировок сотрудников с курирующими заместителями губернатора.

С 22 июня запрещается посещение третьими лицами организаций социального обслуживания населения со стационарным пребыванием получателей социальных услуг.

С 23 июня фуд-корты и фуд-плейсы в торгово-развлекательных центрах будут работать только в формате курьерской доставки, либо навынос, а заполняемость кафе и ресторанов может составлять до 50% посадочных мест. Разрешенный режим работы сохраняется до 23.00.

С 23 июня прекращается деятельность детских игровых комнат, расположенных в ТРЦ, кафе и ресторанах. Это касается и развлекательных центров для детей и подростков. С этого же дня необходимо ограничить наполняемость кинотеатров до 50%.

С 23 июня государственные и муниципальные учреждениям рекомендуется предоставлять услуги населению в электронном формате. Или по предварительной записи, чтобы избежать скопления посетителей. Режим работы необходимо установить с учётом необходимости дезинфекции помещений.

С 26 июня заселение в гостиницы, хостелы, гостевые дома, мини-гостиницы, базы отдыха и иные объекты туристической инфраструктуры Мурманской области будут осуществлять исключительно при наличии сертификата о полном курсе вакцинации, либо справки о наличии антител, либо документа, подтверждающего отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за три календарных дня до дня заселения.

Кроме того, всем работодателям рекомендуется предоставлять дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы работникам в день вакцинации и один день после вакцинации от ковида.

Соответствующее постановление будет подписано и опубликовано, сообщает региональное Министерство информационной политики.