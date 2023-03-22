В Мурманской области внедрена система планирования мощности для ГЭС

На Серебрянской ГЭС-1 в Мурманской области введена в эксплуатацию модернизированная информационно-управляющая система, которая контролирует доставку плановой мощности к гидроэлектростанциям.

Умная система доведения задания плановой мощности, или СДПМ, позволяет менять активную мощность гидроагрегатов. Участие персонала для этого не требуется. Корректировка плановой мощности производится в автоматическом режиме в соответствии с ежечасными диспетчерскими графиками энергосистемы.

Благодаря автоматизации энергетикам удалось повысить оперативность и надежность доведения планового диспетчерского графика и команд до ГЭС. Внедрение системы – важный шаг в сторону цифровой трансформации оперативно-диспетчерского управления.

Пилотный проект реализует Филиал «СО ЕЭС» Кольское РДУ и ПАО «ТГК-1».

Решения, внедренные на Серебрянской ГЭС-1, со временем будут масштабированы на все ГЭС в операционной зоне филиала, сообщает Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ТГК-1».