В Мурманской области внедрены 15 отраслевых региональных информационных систем

В 2019 году в Мурманской области началась реализация проекта цифровизации «Умный регион», который охватывает все сферы – от вопросов транспорта и ЖКХ до вопросов образования, здравоохранения и туризма, сообщила в ходе прямого эфира в соцсетях «2 года за 2 часа» министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Разживина. Подключение министра было организовано из виртуальной студии.

По словам главы Минцифры, за два года в Заполярье внедрено 15 отраслевых региональных информационных систем – это интеллектуальная система жилищно-коммунального хозяйства, система мониторинга уборки территорий Мурманской области, интеллектуальная транспортная система, система учёта строительства, ремонта и содержания объектов городского хозяйства, государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности, комплекс систем по обеспечению безопасности населения.

Интеллектуальная система ЖКХ предназначена для обеспечения органов власти достоверной информацией о состоянии объектов жилищно-коммунального хозяйства, контроля поставки и потребления ресурсов, оперативной информационной поддержки служб в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Интеллектуальная транспортная система позволяет в автоматическом режиме отслеживать движение пассажирского транспорта, контролировать параметры транспортного потока, централизованно управлять светофорами и системами информирования участников дорожного движения. Система мониторинга уборки территории позволяет отслеживать факт исполнения условий государственных, муниципальных заданий и договоров с предприятиями на основе навигационных данных, данных фото- и видеофиксации не только по механизированной, но и по ручной уборке дорог и объектов.

«При этом для нас важно, чтобы работа различных служб и ведомств, в том числе по проблемам жителей, была синхронизирована. Именно поэтому мы интегрируем внедряемые информационные системы – так, например, сообщения жителей по уборке снега автоматически попадают в систему мониторинга уборки территории, а по вопросам отопления - в интеллектуальную систему ЖКХ на отработку со стороны профильных специалистов», - пояснила Зинаида Разживина.

Глава региона Андрей Чибис поблагодарил министра за настойчивую работу по внедрению цифровых платформ в жизнь области.

«Мало запустить программное обеспечение, надо мотивировать людей на местах, на «земле» работать с цифровыми системами. И у Минцифры это получается», - отметил губернатор.