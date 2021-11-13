В Мурманской области внедрят интеллектуальные системы учёта электроэнергии

Мероприятия по внедрению интеллектуальных счётчиков, перспективы использования устройств, а также организацию взаимодействия всех заинтересованных сторон обсудили участники круглого стола, который прошёл в минувший четверг в Мурманске.

Во встрече приняли участие представители Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области, Госжилинспекции, АО «АтомЭнергоСбыт», ООО «АтомЦифроСбыт», а также управляющие компании и некоммерческие организации жилищно-коммунального сектора.

В соответствии с изменениями федерального законодательства с 1 января 2022 года на энергоснабжающие организации возложена обязанность по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии (ИСУЭ) при отсутствии измерительных приборов, выходе их из строя или в связи истечением срока эксплуатации.

ИСУЭ – это комплекс, состоящий из приборов учёта, устройств удаленной передачи данных и сбора информации на сервер или компьютер.

К реализации инвестиционной программы по установке интеллектуальных систем подошли комплексно: монтаж устройств пройдёт в домах, где отсутствуют приборы учёта или необходима их точечная замена. В приоритете находятся дома с высоким уровнем расхода электроэнергии, который серьёзно повышает оплату общедомовых нужд.

Заместитель директора «Колатомэнергосбыта» по техническому развитию Александр Лихачев сообщил, что уже с ноября текущего года генеральный подрядчик приступил к монтажу новых измерительных приборов. В 2021 году планируется оснастить системой учёта 300 домов региона, из них 150 – в городе Мурманске.

«Внедрение интеллектуальных систем учёта электроэнергии станет основой для повышения качества обслуживания потребителей, перехода на новый уровень технологий, развития электроэнергетической отрасли и учёта энергоресурсов. Автоматический сбор показаний исключит возможность стороннего влияния на объёмы потребляемого электричества, тем самым урегулирует вопрос увеличения необоснованного потребления коммунального ресурса на содержание общего имущества», – отметила заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Ирина Очкинадзе.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, итогом круглого стола стал разработанный участниками алгоритм взаимодействия подрядчиков, электроснабжающих и управляющих организаций по установке и содержанию интеллектуальных счётчиков.