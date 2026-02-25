В Мурманской области внедряют новые подходы к лечению тяжёлых детских заболеваний

В столице Заполярья состоялся первый масштабный педиатрический форум «Во имя детства!». Мероприятие прошло в рамках губернаторских проектов «На Севере — жить!» и «На Севере — малыш», объединив более 80 детских врачей региона.

Ведущие врачи Мурманской области, а также эксперты федеральных центров Москвы и Санкт-Петербурга обсудили стратегии борьбы с заболеваниями, которые еще недавно считались трудноизлечимыми или вызывали сложности в диагностике.

«Министерство здравоохранения Мурманской области постоянно развивает и совершенствует подходы к лечению не только рядовых, но и самых сложных патологий. В том числе, конечно же, это касается и детских заболеваний. Чтобы лечение наших маленьких пациентов проходило максимально успешно, мы подходим к этому комплексно: систематически повышаем квалификацию детских врачей, внедряем новые методики и открываем в отделениях современные детские игровые комнаты. Всё это делается для того, чтобы снизить стресс у ребенка и создать условия, в которых процесс выздоровления будет идти быстрее и эффективнее», — рассказал заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Главной целью встречи стало внедрение в практическое здравоохранение региона современных подходов к лечению детей с тяжелыми и хроническими патологиями. Ключевой темой научной программы стали состояния, требующие от врачей мгновенной реакции.

Чтобы мурманские специалисты могли увереннее действовать в экстренных случаях, московский нефролог Галина Генералова рассказала, как оперативно распознать образование тромбов в мелких сосудах. Эти знания помогут врачам быстрее выявлять причины острой почечной недостаточности и спасать пациентов.

Особое внимание уделили лечению тяжёлых хронических болезней. Так, детский ревматолог Михаил Костик из Санкт-Петербурга разобрал сложные артриты и редчайшие нарушения — например, фибродисплазию. Это заболевание, при котором мышцы и связки человека постепенно превращаются в костную ткань.

В блоке дерматологии и иммунологии эксперты поделились передовыми методами лечения сложного псориаза. Отдельно врачи обсудили способы остановить «атопический марш», чтобы не дать обычной детской аллергии перерасти в опасные хронические формы.

Важной практической частью стал разговор о паллиативной помощи. Главный врач Московского детского хосписа Ирина Ершова детально разобрала нюансы ухода за гастростомами — специальными трубками для кормления.

Умение избегать типичных ошибок при работе с такими устройствами критически важно для безопасности и комфорта тяжелобольных детей. «Как детский врач я хорошо знаю, насколько хрупок организм ребенка и как стремительно могут развиваться тяжелые патологии. В педиатрии требуется непрерывное повышение квалификации, поэтому такие форумы важны для региональной медицины. Работая с федеральными коллегами, мы даем нашим врачам новые знания и инструменты, позволяющие спасать пациентов даже в самых непростых клинических ситуациях», — подчеркнул на форуме начальник управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Мурманской области Михаил Пашковский.

Фото (Мурманская областная детская клиническая больница): https://gov-murman.ru/info/news/562749/#&gid=1&pid=4