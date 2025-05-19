В Мурманской области внедряют передовые методы лечения урологических и онкологических заболеваний

Порядка 10 тысяч участников со всей страны в онлайн- и офлайн-формате собрала научно-практическая конференция, посвящённая применению инновационных подходов к диагностике и лечению заболеваний мочеполовой системы и онкопатологий, прошедшая в Мурманске. Основной фокус – роботизированная хирургия, малоинвазивные методы, клинические случаи и новые подходы к лечению злокачественных новообразований. Главные спикеры – ведущие урологи Москвы и Санкт-Петербурга.

В видеообращении участников конференции приветствовал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В рамках научно-практической конференции были представлены не только доклады ведущих урологов, но и проведены онлайн-трансляции роботоассистированных простатэктомий из операционных НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, Клинической больницы Святителя Луки (г. Санкт-Петербург), лапароскопической операции из Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина. Впервые в реальном времени проведена операция одновременно с использованием робота Da Vinci и лапароскопического оборудования экспертного уровня.

«Конференция масштабная. Сразу три операции в одно и то же время. Мало кто из больших городов может себе это позволить. Мастер-класс, демонстрация современных техник проведения операций лидерами в этой области очень полезны для участников. Я неоднократно проводил операции совместно со специалистами из Мурманской области, хочу сказать, что у вас очень приличный уровень, всё очень достойно», – отметил профессор, член-корреспондент РАН, руководитель урологического центра Центральной клинической больницы гражданской авиации Алексей Мартов (г. Москва).

Также в программе конференции научные доклады о современной терапии метастатического рака простаты, эндоскопической диагностике рака мочевого пузыря, применении тулиевого лазера и ECIRS-хирургии. Обсуждались также редкие и осложнённые клинические случаи, включая травму поликистозной почки.

«Внедрение новых методик лечения направлено на улучшение качества оказания медицинской помощи жителям региона, в том числе в рамках высокотехнологичной помощи. Благодаря этому пациенты получают медицинскую помощь в Мурманской области, без необходимости выезда в федеральные центры», – подчеркнул заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

«У нас на высоком уровне диагностика одного из самых серьёзных заболеваний – рака предстательной железы у мужчин. Выявляемость у нас сейчас больше, а смертность ниже, чем в России, потому что пациенты получают активное лечение при помощи хирургии, радиологии, химиотерапии. В 2024 году врачами-урологами, онкоурологами отделения онкоурологии проведено 1310 операций, из них 118 операций – высокотехнологичная медицинская помощь», – отметил Дмитрий Тёмкин, заведующий онкоурологическим отделением МОКБ им. П.А. Баяндина, главный внештатный специалист уролог министерства здравоохранения Мурманской области.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения, развитие высокотехнологичной помощи является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере – жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/