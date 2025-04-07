В Мурманской области внедряют современные методы и инновационные подходы лечения онкологических заболеваний

В рамках научно-практической конференции «Весна в Мурманске. Актуальные вопросы онкологии и радиологии», прошедшей в Мурманском областном онкологическом диспансере, был проведен ряд оперативных вмешательств с применением современных методов и инновационных подходов к лечению онкологических заболеваний.

Высокотехнологичную помощь оказывали ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России. Помимо этого, эксперты обсудили развитие других направлений медицинской помощи, необходимых для комплексного лечения онкологических заболеваний.

«Это шестая научно-практическая конференция, и в этот раз мы делаем акцент на практическом применении. К нам приехали ведущие специалисты мирового уровня, которые продемонстрируют новейшие методы оперативного лечения.

Наши врачи будут непосредственно работать с мировыми светилами, учиться у них, и, что особенно важно, мы обсудим, каких инструментов и опций не хватает для повышения уровня оказания медицинской помощи. Самое главное — мы уделяем особое внимание раннему выявлению заболеваний и своевременному лечению», — рассказал заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера, заслуженный врач РФ Александр Давыденков.

Программа конференции включала выступления ведущих специалистов в области онкологии из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» (Санкт-Петербург), ГОБУЗ «МООД» (Мурманск), ГБУЗ АО «АКОД» (Архангельск) и других медицинских учреждений России, охватывающие следующие ключевые направления: инновационные подходы в хирургическом лечении онкологических заболеваний, современные методы лучевой терапии и стереотаксической хирургии, актуальные аспекты лекарственной противоопухолевой терапии, вопросы сопроводительной терапии и паллиативной помощи, реконструктивно-пластическая хирургия в онкологии, а также эндоскопические методы диагностики и лечения в онкологии.

Мурманский областной онкологический диспансер, являясь ведущим медицинским учреждением Мурманской области, специализирующимся на оказании комплексной помощи пациентам с онкологическими заболеваниями, принял активное участие в конференции, что подчеркивает важную роль развития онкологической помощи в регионе. В Мурманской области по итогам 2024 года были достигнуты значительные результаты и выполнены все целевые показатели региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», что свидетельствует о повышении качества медицинской помощи и эффективности борьбы с онкологическими заболеваниями в регионе.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, реализация мероприятий в сфере здравоохранения является приоритетным направлением стратегического плана «На Севере — жить!».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/