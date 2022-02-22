В Мурманской области вновь окажут поддержку молодым кинематографистам

В Мурманской области молодые кинематографисты могут получить гранты губернатора до 500 тысяч рублей на реализацию кинопроектов. В конкурсе приглашают принять участие граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

Гранты могут быть использованы для создания игровых или неигровых фильмов соискателями, проживающими в Мурманской области; а также игровых или неигровых фильмов, посвященных нашему региону, соискателями, проживающими в иных субъектах РФ.

Средствами гранта можно покрыть не более 70% от всех расходов. Каждый соискатель имеет право представить на конкурс только одну заявку.

Напомним, что данная мера поддержки впервые была оказана в 2021 году. Победителями конкурса стали кинопроекты «Другая тишина» Полины Бурбан и «Мой Север» Юлии Крыловой.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2022 году заявки на конкурс принимаются до 17 марта. Комплект документов необходимо направить в Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Полную информацию о конкурсе и условиях участия можно найти на сайте регионального Министерства культуры по ссылке: https://culture.gov-murman.ru/grants/filmmaking/youth_2022/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/440720/#&gid=1&pid=1