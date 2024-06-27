Мурманские работодатели стали на 21% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опытаВ Мурманской области вновь проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)27.06.24 10:15

В Мурманской области вновь проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства

В пятницу, 28 июня, в Мурманской области вновь пройдёт всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

На ярмарке свои вакансии представят почти 100 работодателей региона, в том числе АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Атомфлот», МТФ ПАО ГМК «Норильский никель», АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ОАО «РЖД», АО «Кольская ГМК».

Масштабное событие будет проходить одновременно на площадках семи кадровых центров региональной службы занятости: в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Апатитах, Коле и Кандалакше. Печенгский кадровый центр проведёт ярмарку на базе молодёжного пространства «СОПКИ» (г.п. Заполярный, ул. Мира, 2б). Посетить площадки можно с 10.00 до 16.00.

Для посетителей в этот день подготовили серию полезных мероприятий:

  • тренинги «Путь возможностей», «Стопроцентный кандидат» и «Быть успешным» на площадке Мурманского кадрового центра;
  • встречи женских клубов на площадках Кировского и Мурманского кадровых центров;
  • круглые столы «Трудоустройство граждан с инвалидностью» и «ПрофессиональнаЯ» в Мурманском и Кандалакшском кадровых центрах;
  • экспертные дискуссии «Особенности трудоустройства детей-сирот и оставшихся без попечения родителей» и «Секреты успешной самопрезентации», а также дискуссионная площадка «Как создать собственный бизнес и начать зарабатывать самостоятельно» на площадках Кольского, Апатитского и Мончегорского кадровых центров;
  • семинар «Меры поддержки для начинающих предпринимателей в сфере туризма» в Кировском кадровом центре;
  • мастер-классы «Составление резюме» и «Составление бизнес-плана для открытия собственного дела» на площадках Кировского и Кольского кадровых центров;
  • деловая игра «Генерация бизнес-идеи», игры «Какой я представляю свою будущую профессию» и «Мир профессий» в Мурманском, Мончегорском и Кандалакшском кадровых центрах;
  • презентация «Быть самозанятым просто» на площадке, организованной Печенгским кадровым центром в молодёжном пространстве «СОПКИ» в Заполярном.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, завтра, в пятницу, на базе кадровых центров будут работать консультационные пункты, пункты по профориентационному тестированию и карьерной траектории, мини-ярмарки образовательных услуг и ещё много интересного и полезного.

Подробная программа опубликована на портале службы занятости Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДА
-

Последние комментарии

Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
-Правовая консультация (18+)Как проверить работодателя по телефону: тревожные сигналы и список полезных вопросов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Поступления в федеральный бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются, доллар США дешевеет к основным мировым валютам-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса из бюджета выделят 3,7 млн рублей на замену общедомовых бойлеров-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Закон о введении дополнительных ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в жилых домах, вступит в силу с 1 марта 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика