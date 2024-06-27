В Мурманской области вновь проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства

В пятницу, 28 июня, в Мурманской области вновь пройдёт всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

На ярмарке свои вакансии представят почти 100 работодателей региона, в том числе АО «Апатит», АО «Северо-Западная Фосфорная Компания», АО «НК «Роснефть-Мурманскнефтепродукт», ФГУП «Атомфлот», МТФ ПАО ГМК «Норильский никель», АО «Мурманский морской торговый порт», ООО «Морской торговый порт «Лавна», ОАО «РЖД», АО «Кольская ГМК».

Масштабное событие будет проходить одновременно на площадках семи кадровых центров региональной службы занятости: в Мурманске, Кировске, Мончегорске, Апатитах, Коле и Кандалакше. Печенгский кадровый центр проведёт ярмарку на базе молодёжного пространства «СОПКИ» (г.п. Заполярный, ул. Мира, 2б). Посетить площадки можно с 10.00 до 16.00.

Для посетителей в этот день подготовили серию полезных мероприятий:

тренинги «Путь возможностей», «Стопроцентный кандидат» и «Быть успешным» на площадке Мурманского кадрового центра;

встречи женских клубов на площадках Кировского и Мурманского кадровых центров;

круглые столы «Трудоустройство граждан с инвалидностью» и «ПрофессиональнаЯ» в Мурманском и Кандалакшском кадровых центрах;

экспертные дискуссии «Особенности трудоустройства детей-сирот и оставшихся без попечения родителей» и «Секреты успешной самопрезентации», а также дискуссионная площадка «Как создать собственный бизнес и начать зарабатывать самостоятельно» на площадках Кольского, Апатитского и Мончегорского кадровых центров;

семинар «Меры поддержки для начинающих предпринимателей в сфере туризма» в Кировском кадровом центре;

мастер-классы «Составление резюме» и «Составление бизнес-плана для открытия собственного дела» на площадках Кировского и Кольского кадровых центров;

деловая игра «Генерация бизнес-идеи», игры «Какой я представляю свою будущую профессию» и «Мир профессий» в Мурманском, Мончегорском и Кандалакшском кадровых центрах;

презентация «Быть самозанятым просто» на площадке, организованной Печенгским кадровым центром в молодёжном пространстве «СОПКИ» в Заполярном.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, завтра, в пятницу, на базе кадровых центров будут работать консультационные пункты, пункты по профориентационному тестированию и карьерной траектории, мини-ярмарки образовательных услуг и ещё много интересного и полезного.

Подробная программа опубликована на портале службы занятости Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru