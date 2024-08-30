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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.24 13:00

В Мурманской области вновь пройдёт губернаторский творческий конкурс, победители которого отправятся в московский Музей Победы

С 1 сентября Мурманский областной краеведческий музей начнёт приём заявок на творческий конкурс «Край героев». Краеведческое состязание для школьников проводится областным краеведческим музеем при поддержке регионального минкульта и по инициативе главы региона Андрея Чибиса.

Цель конкурса – приобщить юных северян к изучению героической истории Заполярья и привить ребятам интерес к краеведению. По традиции участие в конкурсе могут принять команды учеников 7-11 классов школ, лицеев и гимназий из любой точки Мурманской области. Ребятам необходимо создать и отправить на конкурс сатирический плакат в стилистике газет Великой Отечественной войны. Работы принимаются до 11 октября.

По итогам первого этапа жюри конкурса выберет 5 лучших работ, после чего команды-победители встретятся в очном формате и посоревнуются в знании истории Великой Отечественной войны в Заполярье в ходе интеллектуальной игры. Соревнование пройдет 29 октября в залах Мурманского областного краеведческого музея.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, команда, занявшая первое место, получает главный приз – поездку в московский Музей Победы.

Конкурс проходит в третий раз, в прошлом году участие приняли 25 команд, а победу одержала команда «Алёша» из мурманской школы №31 им. Л.В. Журина. Ребята не только посетили Музей Победы, но и побывали на стенде Мурманской области на выставке «Россия», которая работала на ВДНХ.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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