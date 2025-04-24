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Мурманская область. Арктика (16+)24.04.25 16:30

В Мурманской области вновь состоится ежегодная акция «Библионочь»

В субботу, 26 апреля, Мурманская область присоединится к всероссийской акции «Библионочь». В этом году она пройдёт уже в 14-й раз и будет приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Великой Победы. Тема 2025 года – «Свои герои», а сама акция пройдёт под девизом «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».

В этот вечер библиотеки региона станут местами памяти и чествования героев. Кроме традиционных лекций, экскурсий, творческих встреч и мастер-классов, программа «Библионочи» дополнится тематическими мероприятиями.

Так, мероприятия акции в Мурманской областной научной библиотеке будут проходить с 18.00 до 23.00. В программе – экскурсии, литературные композиции от детских творческих коллективов, вокальные выступления и встречи с писателем Платоном Бесединым, а также художниками театра и кино Андреем Скатковым и Марией Орловой. Посетителей ждут лекции, творческие мастер-классы, урок вальса Победы, квесты, квизы и многое другое. Подробная программа – в группе события в социальной сети «ВКонтакте».

Также гости смогут посетить интерактивные площадки. Здесь поисковый отряд «Патриоты – наследники Победы» и региональное отделение Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» представят тематические выставки и активности для северян всех возрастов. Кроме того, все желающие смогут написать письмо герою, а также проверить свои знания в викторинах на тему военной истории нашей страны.

В Центре современного искусства «СОПКИ.21А» выступит рок-группа 61-й отдельной гвардейской Киркенесской Краснознаменной бригады морской пехоты «Белые медведи», после чего состоится концерт молодых заполярных музыкантов. Весь вечер будет работать тематическая фотозона и аквагрим-площадка.

Мурманская областная детско-юношеская библиотека  приглашает северян на акцию «Библиосумерки» с 15.00 до 20.00. Юных читателей и их родителей ждут ярмарка богатырских ремесел, интерактивная выставка-сказка, концерт с участием детского танцевального коллектива и барабанщиков «DramTamTam», а также выступление клуба кинологов «Романов на Мурмане» с четвероногими питомцами. Гости смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников, созданию мультфильмов, оказанию первой помощи и даже попробовать себя в роли разведчиков. Подробнее о программе – на странице библиотеки в социальной сети «Вконтакте».

Кроме того, акция пройдёт в учреждениях культуры в Апатитах, Мурманске, Печенгском округе и других муниципалитетах. С программой акции в разных городах области можно ознакомиться на портале Культура.РФ.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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