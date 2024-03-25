В Мурманской области вновь состоится ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

12 апреля в Мурманской области пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Основная цель мероприятия – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры.

Ярмарка стартует в 10.00 одновременно на площадках 7 кадровых центров в Мурманске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Мончегорске, Коле и Никеле и продолжит работу до 16.00. На мероприятии будет представлено свыше 1500 вакансий от более чем 80 предприятий и организаций, включая оборонно-промышленный комплекс и такие крупные компании как АО «Апатит» Кировский филиал, АО «Северо-Западная Фосфорная Компания» и АО «Мурманский морской торговый порт». Кроме того, соискатели смогут узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение, получить поддержку со стороны государства при трудоустройстве.

На ярмарке, наряду с вакансиями, будут представлены все возможности современной службы занятости. 12 апреля эксперты помогут выпускникам, студентам и их родителям наметить наиболее перспективные отрасли для дальнейшего трудоустройства, а тем, кто только выбирает будущую профессию – узнать о востребованных направлениях. Кроме того, на ярмарке пройдут различные обучающие мероприятия, направленные на развитие коммуникативных навыков, тренинги по теме самопрезентации на собеседовании и управления конфликтом, будут организованы дискуссионные площадки, семинары, профориентационные игры, мастер-классы, круглые столы и викторины. Каждый участник сможет пройти тестирование на определение индивидуальной системы мотивации и предрасположенности к определенному виду занятий.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в июне прошлого года в Мурманской области впервые прошло масштабное мероприятие – федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На 8 площадках было представлено более 6000 вакансий от более чем 100 предприятий. Ранее, в апреле, в Кадровых центрах Мурманска и Кировска, порядка двух тысяч северян стали участниками первого этапа Всероссийской ярмарки.

Фото: https://gov-murman.ru