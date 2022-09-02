В Мурманской области вновь стартовал приём изданий на конкурс «Книга года»

Мурманская областная научная библиотека объявляет приём изданий на Второй региональный конкурс «Книга года». К участию приглашаются издательства, издательские центры, полиграфические предприятия, издающие учреждения и организации Кольского Заполярья, а также заполярные авторы. Победители получат диплом и памятный знак.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

– «Господин оформитель» – лучший дизайн и оформление книги (отмечается издатель/издающая организация);

– «Страна «Мурманика» – лучшая книга о Мурманской области (отмечается издатель/издающая организация);

– «Классная книга» – лучшее издание для детей и молодежи (отмечается издатель/издающая организация);

– «Выбор читателей» – лучшая книга по версии читателей (отмечается издатель/издающая организация);

– «Автор года» – лучшее произведение (отмечается автор или авторский коллектив);

– «Книга года» – абсолютный победитель из числа книг, вошедших в шорт-лист (отмечается издатель/издающая организация).

В конкурсе участвуют книги, вышедшие в свет на территории Мурманской области или за её пределами по заказу организаций области в период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2022 года.

Издания, прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически оформленные, имеющие выходные сведения, в количестве 3-х экземпляров необходимо передать в Мурманскую областную научную библиотеку в качестве обязательного областного экземпляра. Книги принимаются по 13 января 2023 года включительно.

Подробности об участии в конкурсе, ход конкурса и его итоги доступны на сайте «Книга года».

Как сообщает региональное Министерство культуры, в прошлом году книгой года стала литературная работа «Начало большого пути. Валериан Ляхницкий и Мурманский морской торговый порт» от издательства «РУСМА».

Организаторами конкурса выступают Министерство культуры Мурманской области и Мурманская областная научная библиотека.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457262711%2Falbum-139605315_00%2Frev