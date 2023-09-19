В Мурманской области вновь запущен приём заявок в рамках программы «На Севере – твой проект» для реализации инициативных предложений жителей региона

Об этом в ходе оперативного совещания 18 сентября сообщил губернатор Андрей Чибис.

«Предложения можно заявить на портале «Наш Север» до 8 октября. В рамках следующих этапов будет проходить онлайн-голосование на портале за проекты, и далее – будут отобраны победители, которые получат финансирование на их реализацию», – подчеркнул губернатор.

Глава региона напомнил, что инициативы могут быть по разным направлениям: благоустройство территорий, озеленение, установка детских игровых комплексов, модернизация уличного освещения и многое другое.

Губернаторская программа «На Севере – твой проект» стартовала в 2022 году.

«В рамках прошлого конкурса мы направили 100 млн рублей на 62 проекта-победителя. Всех небезразличных к своей земле северян призываю выходить с инициативами. Это то, что может быть профинансировано или софинансировано органами власти, инициатива любого жителя нашей области», – отметил Андрей Чибис.

Подробнее об уже реализованных инициативах, а также о новом конкурсном отборе рассказала министр внутренней политики Анна Головина.

Фото: https://gov-murman.ru