В Мурманской области во время проведения капитальных ремонтов фасадов была проведена серьёзная работа по разработке концепции колористики МКД

Сегодня в рамках доклада на оперативном совещании правительства Мурманской области заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова отметила завершение этих работ на порядка 30 домов в Мурманске. Работы проводились в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».

«Дома и облик городов, безусловно, крайне важная история. Мы каждый год отбираем дома для проведение капитального ремонта в дополнение к той программе, которая действует. Выделяем бюджетные ресурсы на это, дальше идёт очень серьёзная отработка, связанная с определением цветов фасадов с помощью архитекторов. Сохраняя стиль и при этом добавляя контраста, учитывая наши погодные условия. Дополнительно после ремонта кровель и фасадов устанавливаем архитектурную подсветку. Эта работа активно ведётся в этом году в Мурманске, Североморске, Кировске, Мончегорске и других городах. И точно будем продолжать её дальше», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который принимал участие в совещании в режиме ВКС.

Как подчеркнул глава региона, средства на капитальный ремонт многоквартирных домов уже заложены в бюджете на следующий год. Региональное Министерство информационной политики сообщает, что в 2025 году работы ведутся в 702 многоквартирных домах, а всего с 2019 года, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!», в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома. Также в 2025 году 30 объектов на территории области уже оборудованы архитектурно-художественной подсветкой, в 16 из них на территории города Мурманска.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558270/#&gid=1&pid=7

Комментарии

-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
