В Мурманской области во время проведения капитальных ремонтов фасадов была проведена серьёзная работа по разработке концепции колористики МКД

Сегодня в рамках доклада на оперативном совещании правительства Мурманской области заместитель губернатора – руководитель аппарата правительства Мурманской области Надежда Аксенова отметила завершение этих работ на порядка 30 домов в Мурманске. Работы проводились в рамках губернаторского плана «На Севере – Жить!».

«Дома и облик городов, безусловно, крайне важная история. Мы каждый год отбираем дома для проведение капитального ремонта в дополнение к той программе, которая действует. Выделяем бюджетные ресурсы на это, дальше идёт очень серьёзная отработка, связанная с определением цветов фасадов с помощью архитекторов. Сохраняя стиль и при этом добавляя контраста, учитывая наши погодные условия. Дополнительно после ремонта кровель и фасадов устанавливаем архитектурную подсветку. Эта работа активно ведётся в этом году в Мурманске, Североморске, Кировске, Мончегорске и других городах. И точно будем продолжать её дальше», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который принимал участие в совещании в режиме ВКС.

Как подчеркнул глава региона, средства на капитальный ремонт многоквартирных домов уже заложены в бюджете на следующий год. Региональное Министерство информационной политики сообщает, что в 2025 году работы ведутся в 702 многоквартирных домах, а всего с 2019 года, в том числе в рамках стратегического плана «На Севере – Жить!», в Мурманской области капитально отремонтированы 2284 многоквартирных дома. Также в 2025 году 30 объектов на территории области уже оборудованы архитектурно-художественной подсветкой, в 16 из них на территории города Мурманска.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558270/#&gid=1&pid=7