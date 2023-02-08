В Мурманской области военнослужащие дальней авиации провели урок мужества для юнармейцев подшефных школ

В мероприятии приняли участие командование и личный состав авиационного полка, ветераны дальней авиации, а также общественных организаций. Школьникам продемонстрировали современное стрелковое оружие, в том числе автомат АК-12 и пулемёт ПКТ.

Военнослужащие провели для юных патриотов показательный штурм захваченного условными террористами здания, а у самых смелых школьников была возможность присоединиться к штурмовой группе и увидеть действия профессионалов непосредственно в работе.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, ребятам рассказали о подвигах георгиевских кавалеров, героев Советского Союза и Российской Федерации. Во время интерактивной викторины школьники показали знания событий, связанных с выдающимися полководцами Дмитрием Донским, Александром Невским, Александром Суворовым, Михаилом Кутузовым.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12453974@egNews