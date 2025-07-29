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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.25 12:45

В Мурманской области военные следователи проводят регулярные рейды по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Мурманскому гарнизону проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории Мурманска, в ходе которых проверены лица, получившие российское гражданство. Среди них обнаружены граждане, своевременно не вставшие на воинский учёт.

Данные лица направлены в военный комиссариат Мурманской области для регистрации в единой системе учёта.

Подобные мероприятия на территории города Мурманска проводятся регулярно и будут продолжены в дальнейшем, отмечают в СК РФ по Мурманскому гарнизону.

Военные следователи Североморского гарнизона тоже провели проверку соблюдения правил воинского учёта среди лиц, получивших российское гражданство путем натурализации, но не вставших на воинский учёт.

В рамках мероприятия были проверены несколько граждан. Вместе с этим военные следователи вели разъяснительную работу, подчеркивая важность соблюдения законодательства о воинском учёте, возможность прохождения контрактной службы в Вооружённых силах РФ, а также льготы, предоставляемые военнослужащим-контрактникам.

 

 

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.

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