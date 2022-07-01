В Мурманской области волонтёры очищают 10 родников в рамках акции «От родника до океана»

Десятки корпоративных волонтёров поддержали акцию «От родника до океана» Единого волонтёрского центра Мурманской области, которая в регионе проходит совместно с федеральным проектом «Чистая Арктика». 30 июня добровольцы очистили три родника и вместе с учёными взяли пробы воды. В планах активистов за лето навести порядок у 10 родников.

«Мы никогда не делали конструкции для скалистой местности, к дизайну подошли с душой. Пришлось применить фантазию», – рассказал волонтёр «Мурманэнергосбыта» Игорь Павлов, участвовавший в акции на роднике Церковный.

«Мы вели подготовительную работу, общались с населением, уточняли, что бы люди хотели видеть на территории родника, кроме его чистоты. Было много пожеланий заменить существующий мостик. Раньше он был ветхим, неудобным, небезопасным. Сейчас мы его укрепили, теперь стало удобно подойти к роднику», – рассказала координатор волонтёрского движения АО «Мурманского морского торгового порта» Виктория Ильина, участвовавшая в акции на роднике Фадеев Ручей.

«На реке Туломе находится две гидроэлектростанции. Родник популярен и среди наших сотрудников. Мы не могли пройти мимо этого проекта и с радостью уже получаем положительные отзывы от всех, кто пользуется родниковой водой, на то, как преобразилось это место», – поделился впечатлениями директор Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Игорь Пацан, участвовавший в акции на роднике Верхнетуломский.

В Мурманской области более 70 родников, куда каждый день приезжают сотни людей, однако состояние многих площадок оставляет желать лучшего. Единый волонтерский центр и «Чистая Арктика» отобрали 10 источников и предложили самым активным корпоративным волонтерам помочь привести их в порядок. Акцию поддержали ведущие компании, работающие в регионе: «Мурманский морской торговый порт», «Норникель» («Кольская ГМК»), «Олкон» (Оленегорский ГОК), «ТГК-1», «МОЭСК», «Атомэнергосбыт», «Мурманэнергосбыт», а также волонтеры Регионального центра добровольчества Мурманской области.

30 июня прошел самый масштабный этап экологической акции – субботники провели одновременно на трех локациях. У родников Церковный, Фадеев Ручей и Верхнетуломский волонтеры компаний «Мурманэнергосбыт», «Мурманский торговый порт» и «ТГК-1» провели субботники, облагородили дорожки к источникам, а на некоторых площадках построили новые лестницы и беседки для родников. По словам инициатора акции – руководителя Единого волонтёрского центра Евгении Чибис, – «От родника до океана» решает сразу две задачи.

«Во-первых, в Мурманской области очень активные социально ответственные компании, и давно витала идея в воздухе соединить их общим делом, поднять корпоративное волонтерство на новый уровень. Так родилась идея масштабной акции, и с присоединением проекта «Чистая Арктика» мы стали еще сильнее. Во-вторых, родники – очень интересные локации. У нас на Севере многие предпочитают родниковую воду водопроводной, так как она часто действительно хорошая. Однако, сами площадки обычно нуждаются в уходе. Наша цель – привести их в порядок, попутно выяснив больше о свойствах воды в каждом конкретном источнике. В этой части спасибо ученым Кольского научного центра РАН, которые проводят такую работу», – заявила руководитель Единого волонтёрского центра Евгения Чибис.

При выборе локаций организаторы акции основывались на исследования заполярных ученых из Кольского научного центра РАН, которые проанализировали химический состав воды 24 источников. Благодаря поддержке «Чистой Арктики» ученые продолжат исследования, а также изучат, как родниковая вода влияет на растущие рядом ягоды и грибы. Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ознакомиться с результатами исследований смогут все желающие. Для этого на площадках установят информационные таблички с qr-кодами.

«Федеральный проект «Чистая Арктика» очень ценит поддержку добровольческих организаций, корпоративных волонтеров, научного сообщества и неравнодушных местных жителей, готовых внести свой вклад. Нам приятно видеть, как Мурманская область активно участвует в масштабных мероприятиях по уборке Арктической зоны. Проект «От родника до океана» имеет большое значение для региона, хотелось бы, чтобы такие акции стали примером и для других субъектов, а мы, со своей стороны, приложим все усилия для их успешной реализации», – подчеркнул представитель председатель правления АНО «Чистая Арктика» Руслан Губайдуллин.

Проект «От родника до океана» стал продолжением совместной акции «Чистой Арктики» и Единого волонтёрского центра Мурманской области, который прошел прошлой осенью. В сентябре 2021 года волонтеры в ходе масштабных уборок на побережьях водоемов вывезли 5 тонн мусора.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457249053%2Falbum-149919532_284861422