В Мурманской области волонтёры передают детям подарки от северян, принявших участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

Начался самый волнительный этап 15-й благотворительной акции «Новогоднее чудо» – вручение детям, оставшимся без попечения родителей, подарков от северян. Добровольцам Единого волонтёрского центра Мурманской области на этой неделе предстоит развести их в 19 социальных учреждений по всему региону.

Первыми получили свои подарки подопечные мурмашинского центра «Журавушка». При вручении добровольцы организовали праздник, чтобы этот день исполнения желаний детям ещё больше запомнился.

«Новый год – самый добрый и волшебный праздник, когда все, а особенно дети, верят в добро и чудеса и ждут новогодних подарков. Во время наших встреч мы общались с ребятами и помогали написать письма Деду Морозу, в которых дети делились своими сокровенными желаниями. А сегодня их желания исполнились благодаря акции «Новогоднее чудо», – рассказала Екатерина Озерова, волонтёр акции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, весь декабрь неравнодушные северяне снимали открытки акции «Новогоднее чудо» с ёлок в общественных местах Мурманска. Из открыток они узнавали новогодние желания детей, у которых нет своих взрослых, и исполняли их. В этом году участники акции приобрели и передали волонтёрам подарки почти для пятисот детей. Северяне подарили ребятам загаданные свитшоты, мягкие игрушки, наборы косметики, а дополнили их сладкие наборы от сети магазинов «Магнит».

В рамках акции исполняют северяне и необычные желания детей. Так, для пятнадцатилетнего Олега, попросившего к Новому году профессиональные коньки с автографом известного хоккеиста, добровольцы подготовили сюрприз. На подаренных коньках расписалась вся команда московской хоккейной команды ЦСКА.

Фото: https://gov-murman.ru