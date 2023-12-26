Участниками губернаторских ёлок в Приморском районе стали более 700 юных жителейАстрологи Сергей Згазинский и Ксения Мавлютова дают нам прогноз на 2024 год
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 16:00

В Мурманской области волонтёры передают детям подарки от северян, принявших участие в благотворительной акции «Новогоднее чудо»

Начался самый волнительный этап 15-й благотворительной акции «Новогоднее чудо» – вручение детям, оставшимся без попечения родителей, подарков от северян. Добровольцам Единого волонтёрского центра Мурманской области на этой неделе предстоит развести их в 19 социальных учреждений по всему региону.

Первыми получили свои подарки подопечные мурмашинского центра «Журавушка». При вручении добровольцы организовали праздник, чтобы этот день исполнения желаний детям ещё больше запомнился.

«Новый год – самый добрый и волшебный праздник, когда все, а особенно дети, верят в добро и чудеса и ждут новогодних подарков. Во время наших встреч мы общались с ребятами и помогали написать письма Деду Морозу, в которых дети делились своими сокровенными желаниями. А сегодня их желания исполнились благодаря акции «Новогоднее чудо», – рассказала Екатерина Озерова, волонтёр акции.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, весь декабрь неравнодушные северяне снимали открытки акции «Новогоднее чудо» с ёлок в общественных местах Мурманска. Из открыток они узнавали новогодние желания детей, у которых нет своих взрослых, и исполняли их. В этом году участники акции приобрели и передали волонтёрам подарки почти для пятисот детей. Северяне подарили ребятам загаданные свитшоты, мягкие игрушки, наборы косметики, а дополнили их сладкие наборы от сети магазинов «Магнит».

В рамках акции исполняют северяне и необычные желания детей. Так, для пятнадцатилетнего Олега, попросившего к Новому году профессиональные коньки с автографом известного хоккеиста, добровольцы подготовили сюрприз. На подаренных коньках расписалась вся команда московской хоккейной команды ЦСКА.

 

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рекрутинг 2023: тренды и перспективы
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Владимир Шумкин
15.12.23 21:52
А у кого вы взяли информацию о 4 конференции " Природа и культура Севера" Дайте, пожалуйста, их мейл и я к ним обращусь. *** На этом мероприятии были журналисты телередакции "Арктик-ТВ", поэтому Вы
Комментарий к новости:Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье
Евгений Викторович
15.12.23 18:28
Мечтателям, называющим такой размер МРОТ, надо сразу же говорить о повышенном размере платы за ЖКУ и цены на куриные яйца. И все останутся при своих интересах: мы уже были в период перестройки милли
Комментарий к новости:Москва и Владивосток — за МРОТ более 45 тысяч рублей в месяц
Шумкин Владимир
15.12.23 14:39
Уважаемая редакция, буду очень признателен, если пришлёте (при наличии) полную запись экскурсионного выступления Павла Иванова во время конференции 14.12.2023 в МОКМ. *** Наши журналисты не работали
Комментарий к новости:В Мурманске стартовала пятая научно-практическая конференция «Природное и культурное наследие арктических регионов»
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как трудоустроить сотрудника, находящегося за рубежом
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Около 30% россиян видят основания для повышения своего достатка в ближайший год-PRO Валюту (16+)Курс евро теряет 46 копеек, доллар снижается на 21 копейку-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в День энергетика запустили после модернизации Верхне-Туломскую ГЭС-PRO ЖКХ (18+)ЦУР: администрациям рекомендовано обратить на проблему уборки снега и наледи особое внимание-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Совет Федерации одобрил законы об уголовной и административной ответственности за дискредитацию добровольцев Росгвардии
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика