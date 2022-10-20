В Мурманской области восстанавливается спрос на ипотеку

С января по август 2022 года жители Мурманской области оформили около 4,5 тысячи ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 14,2 млрд рублей.

После спада в апреле-мае 2022 года рынок жилищного кредитования в регионе несколько оживился и в августе превысил показатели начала года. В августе северяне оформили 777 договоров ИЖК.

«На изменение спроса повлияла динамика ставок ипотечных программ – он постепенно рос вслед за их снижением. Средневзвешенная ставка по ипотеке в августе снизилась до 6,9%, что ниже значений на начало текущего года и августа 2021 года», – комментирует управляющий Отделением Банка России по Мурманской области Юрий Железняк.

Совокупный портфель ИЖК в Мурманской области на 1 сентября 2022 года составил 63,8 млрд рублей, это на 13% больше, чем на 1 сентября предыдущего года. Средняя сумма ИЖК за год выросла на 21% и достигла в августе 3,4 млн рублей.