В Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела против должников-потребителей электроэнергии

Правоохранительными органами на системной основе ведётся работа по соблюдению законности в сфере ЖКХ и ТЭК.

В порядке надзора прокуратурой области установлено, что рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории нашего региона, не исполняются надлежащим образом условия договоров энерсгонабжения в части полной и своевременной оплаты электроэнергии, представляемой филиалом «КолаАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», ввиду чего, за потребителями образовались существенные задолженности перед поставщиком на сумму более 3 млн рублей.

Как сообщает Мурманская областная прокуратура, учитывая, что при проведении доследственных проверок установлены факты нецелевого расходования денежных средств, органами следствия УМВД России по Мурманской области возбуждено 4 уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием причинившее особо крупный ущерб).

Постановления о возбуждении указанных уголовных дел признаны прокуратурой области законными и обоснованными. Ход расследования уголовных дел находится на контроле.