В Мурманской области возбуждено первое уголовное дело, связанное с COVID-19

Уголовное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических правил возбуждено в Мурманской области 8 апреля.

По версии следствия, житель города Апатиты вернулся из туристической поездки на Кубу, почувствовав недомогание, он не позвонил на «горячую линию», не соблюдал режим самоизоляции и не обратился за медицинской помощью. Мужчина продолжал контактировать с людьми, ездить на работу и вести привычный образ жизни. Когда самочувствие стало ухудшаться, он попал в больницу, где было проведено медобследование и взяты анализы, тесты выявили и подтвердили наличие у него коронавируса. Незамедлительно был выявлен, изолирован и обследован круг его контактов, у нескольких людей также оказался подтвержден диагноз COVID-19. Следствие предполагает, гражданин мог стать причиной распространения коронавирусной инфекции и заражения других людей.

Полицией была проведена проверка, по результатам которой было принято решение о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий». Эта статья предусматривает наказание от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Расследованием уголовного дела занимается Следственный отдел МО МВД России «Апатитский».

Пациент с коронавирусом, в отношении которого возбуждено уголовное дело, находится в больнице на изоляции, проходит лечение от COVID-19, по делу он проходит в качестве подозреваемого, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.