В Мурманской области возбуждено три уголовных дела по фактам хищения приборов учёта электроэнергии

Напомним, что с июля 2020 года учёт электроэнергии в многоквартирных домах обеспечивают гарантирующие поставщики, в том числе посредством интеллектуальных систем учёта электрической энергии.

С этой целью на территории Мурманской области осуществляется замена старых приборов учёта на интеллектуальные, так называемы ИПУ. Вновь установленные счётчики являются имуществом АО «АтомЭнергоСбыт» и обслуживаются за счёт средств гарантирующего поставщика электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, в 2024 году региональное отделение компании обратилось в правоохранительные органы с 7 заявлениями по фактам хищения интеллектуальных приборов учёта электроэнергии и 12 заявлениями по фактам повреждения приборов учёта.

В ходе проверки один прибор возвращён владельцем квартиры, по трём фактам возбуждены уголовные дела, три эпизода ожидают процессуальных решений от полиции о возбуждении уголовных дел по ст.158 УК РФ. По одному делу о повреждении прибора к административной ответственности уже привлечён житель города Полярные Зори.

«Хищение приборов учета не принесёт правонарушителям какой-либо выгоды. Использование данных приборов возможно только в совокупности с интеллектуальной системой учёта электроэнергии, которую использует только гарантирующий поставщик. Кроме того, каждый прибор имеет свой уникальный номер и паспорт, без которого использовать его для учёта электроэнергии другими способами невозможно», – пояснили в филиале «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.

По каждому случаю хищения или повреждения приборов учёта специалисты «АтомЭнергоСбыта» вынуждены обращаться с заявлениями в полицию для установления и привлечения к ответственности виновных лиц.