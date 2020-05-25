В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетнего ребёнка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту безвестного исчезновения 4-летней девочки с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего).

Как редакция «Арктик-ТВ» уже писала, в вечернее время 23 мая девочка, 2015 года рождения, проживающая в населенном пункте Алакуртти Кандалакшского район, ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз её видели играющей на берегу близь воды.

О пропаже ребёнка в правоохранительные органы сообщили родители. Поиски девочки, к которым подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, продолжаются.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и причин случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.