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Мурманская область. Арктика (16+)02.10.20 08:00

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту получения травм 4-летним ребёнком в результате падения на лестнице в подъезде

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина, следствием установлено, что 30 сентября текущего года в вечернее время в травматологическое отделение медучреждения поступила девочка, 2016 года рождения, с телесными повреждениями, которые она получила, поднимаясь по лестничному маршу со второго на третий этаж и упав вниз из-за отсутствия двух продольных металлических ограждений (конструктивных элементов перил – металлических прутьев) в перилах.

В ходе расследования уголовного дела следствием будут установлены конкретные лица из числа представителей управляющей компании, бездействие которых могло привести к травмированию ребёнка.

В настоящий момент производится комплекс следственных действий, направленных на установление события преступления: осмотр места происшествия; изъятия необходимой документации управляющей компании, допросы свидетелей, назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей.

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