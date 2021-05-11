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Мурманская область. Арктика (16+)11.05.21 14:10

В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту столкновения судов в Баренцевом море, в результате которого погиб рыбак

Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте (СУТ) СК России возбуждено уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации судна (ч.2 ст.263 УК РФ), повлекших смерть рыбака. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Следствием установлено, что днём 6 мая 2021 года в акватории Баренцева моря в районе острова Малый Олений Кольского района Мурманской области в результате нарушений правил управления сухогрузом, произошло столкновение указанного судна с маломерным судном и его последующее опрокидывание, в результате чего 57-летний мужчина, управлявший маломерным судном, оказался в воде в условиях не совместимых с жизнью и погиб на месте крушения.

Следователями произведен осмотр места происшествия, установлены и допрошены свидетели произошедшего, а также лицо, подозреваемое в совершении указанного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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