В Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора аптеки по факту невыплаты заработной платы работникам

Следственным отделом по городу Кандалакша Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области, с учетом материалов прокурорской проверки, возбуждено уголовное дело в отношении директора АО «Аптека 118» по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).

По версии следствия, за период с августа 2018 года по октябрь 2019 года шести работникам общества не выплачивалась установленная законом заработная плата, при этом подозреваемая имела реальную возможность своевременно осуществить указанные выплаты. Общий размер задолженности составил более 900 тысяч рублей.

В настоящее время проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств.

В ходе предварительного следствия будут детально выяснены мотивы, которыми руководствовался работодатель, нарушая требования трудового законодательства. Кроме того, следствием будут предприняты все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба.

Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.