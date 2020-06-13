В Мурманской области воздух прогреется до +25°

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 июня Кольский полуостров будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой дождь.

14 июня в нашем регионе сохранится тёплая погода, днём с приближением атмосферного фронта, начиная с западных районов области, ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Сегодня, 13 июня, будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +5+10°, днём +20+25°.

Оповещение о высокой пожарной опасности

На западе Кольского района, в районе городов Кировск и Апатиты ожидается: 12 и 13 июня - IV региональный класс пожарной опасности, 14 и 15 июня - V региональный класс пожарной опасности.

13-15 июня - в Печенгском, Ловозерском, Ковдорском, Кандалакшском, Терском районах, на востоке Кольского района, в районе городов Мурманск, Мончегорск, Оленегорск и Полярные Зори ожидается IV региональный класс пожарной опасности.