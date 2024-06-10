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Мурманская область. Арктика (16+)10.06.24 15:00

В Мурманской области возможностью «дачной амнистии» воспользовались более 8 тысяч человек

В Мурманской области наступило лето, многие северяне стараются как можно больше времени проводить на природе на своих дачных или садовых участках.

Управление Росреестра по Мурманской области подсчитало сколько было поставлено на кадастровый учёт и зарегистрировано прав жителей области в рамках закона о «Дачной амнистии».

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Мурманской области, с сентября 2006 года правом упрощенного оформления своих жилых, дачных и садовых домов воспользовалось более 8,2 тысячи человек. Было поставлено на кадастровый учет почти 7 тысяч объектов ИЖС, около 2,3 тысячи дач и садовых домиков, а также 1,2 тысячи хозяйственных построек таких как дачи и сараи.

«Сейчас для граждан действует уже так называемая «дачная амнистия 2.0». Упрощенный порядок постоянно дорабатывался Росреестром, закон корректировался, чтобы как можно больше людей могли им воспользоваться, – рассказывает руководитель областного Росреестра Анна Бойко. – В сентябре 2021 года также заработал, разработанный Росреестром, закон о «гаражной амнистии», когда можно в упрощенном порядке оформить права на свой гараж и земельный участок под ним. Все это, прежде всего, для того чтобы защитить права наших граждан. Когда сведения об объекте есть в ЕГРН, то государство выступает гарантом сохранности частной собственности».

По данным Росреестра с сентября 2021 года на учёт поставлено 4,5 тысячи гаражей и зарегистрировано 4,7 тысячи прав собственности.

Также в ходе совместной работы с органами местного самоуправления за последние два с половиной года были выявлены владельцы почти 46 тысяч объектов недвижимости. Как отметил в своём выступлении на ПМЭФ руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в целом по стране сведений о собственниках не было по 49 млн объектов из 173 млн, сейчас уже уточнены сведения о правообладателях 16 млн объектов. Это и снятие рисков для самих правообладателей.

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