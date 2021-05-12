В Мурманской области возобновил работу «Поезд здоровья»

Проект «Поезд здоровья», направленный на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов, возобновлен в Мурманской области. С 26 апреля по 21 мая он посетит 14 населённых пунктов Кольского района.

В «Поезде здоровья» используется мобильное медицинское оборудование – рентгенодиагностический комплекс для проведения флюорографии и маммографии. Специалисты Кольской центральной районной больницы проводят медицинские осмотры, лабораторные и инструментальные обследования.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, консультативную медицинскую помощь в рамках работы проекта «Поезд здоровья» уже получили более 300 человек из 8 населенных пунктов – Верхнетуломский, Молочный, Магнетиты, Шонгуй, Териберка, Туманный, Зверосовхоз и Мурмаши. Специалисты «Поезда здоровья» провели 142 флюорографических исследования, 120 маммографических и 83 – УЗИ.

После Кольского района «Поезд здоровья» будет работать и в других районах области.