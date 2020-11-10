В Мурманской области возобновилось лёдообразование на реках

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 ноября погоду Кольского полуострова будет определять западная периферия циклона с центром в Карском море. В нашем регионе ожидается временами снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°.

11 и 12 ноября на Мурманскую область распространится поле повышенного атмосферного давления. В этот период осадков станет меньше, 11 ноября и ночью 12 ноября будет преобладать отрицательная температура воздуха, а днём 12 ноября ожидается повышение температуры воздуха до +3 -2°.

Сегодня, 10 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха от 0 до -5°, ночью при прояснении до -10º. Гололедица.

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С 9 ноября (спустя неделю) ледообразование возобновилось на реках юго-запада, севера области (рр. Ёна, Тумча, Кола) и усилилось на реках северо-востока области (рр. Туманная, Чудзъйок, оз. Ловозеро). По данным наблюдений на 9 ноября ледовые явления в виде шугохода, сала, заберегов, неполного ледостава наблюдаются на реках Туманная, Чудзъйок, оз. Ловозеро, на реках Ёна, Тумча, Кола. В ближайшие дни (10-12 ноября) ожидается усиление ледообразования.