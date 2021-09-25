В Мурманской области возобновлена плановая медпомощь по профилю «ревматология»

В Мурманской областной клинической больнице имени П.А. Баяндина на этой неделе возобновили плановую медицинскую помощь по профилю «ревматология».

«Плановая помощь будет оказываться в безусловном соответствии с санитарными нормами и с учётом ограничительных мероприятий, так как риск подъёма заболеваемости сохраняется», – отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, на прошлой неделе к привычному ритму работы вернулись дневные стационары при больницах и поликлиниках, а также возобновилась плановая госпитализация по определенным профилям в нескольких учреждениях области: Кольской ЦРБ, Апатитско-Кировской ЦГБ и областной больнице.

Это стало возможным благодаря тому, что часть ковидных коек вернулась под оказание специализированной помощи при неинфекционных заболеваниях. На прошлой неделе свернуто 67 коек. Общий коечный фонд для стационарного лечения пациентов с коронавирусом составляет 1039 коек.

«Свободный коечный фонд достаточен, и свободен более чем на 23%», – сообщил Дмитрий Панычев.