В Мурманской области возобновлена работа оперативного штаба по контролю качества содержания территорий муниципалитетов в зимний период

В регионе будут проводиться рейды по контролю качества содержания территорий муниципальных образований в зимний период. Об этом вчера на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Дмитрий Латышев.

В настоящее время часть имеющегося автопарка уже приступила к уборке улично-дорожной сети. За порядком придомовых территорий следят свыше 100 единиц техники от управляющих компаний. Также в области задействовано необходимое количество рабочего персонала и используется ранее сформированный запас противогололедных средств.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, Дмитрий Латышев также отметил, что необходимо учитывать колебания температуры воздуха и, соответственно, оперативно осуществлять подсыпку тротуаров и контроль над содержанием придомовых территорий.